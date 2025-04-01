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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Община Беране, Черногория

Seoce
4
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Seoce, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Seoce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Сдаётся двухкомнатная квартира в районе Сеоце, недалеко от Будвы.Квартира находится на 1-м э…
$595
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой в Seoce, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Seoce, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваСдается отремонтированная однокомнатная квартира площадью 42 …
$487
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с общественной парковкой в Seoce, Черногория
Квартира 1 спальня с общественной парковкой
Seoce, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваСдается в аренду отремонтированная однокомнатная квартира пло…
$541
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой в Seoce, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Seoce, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, БудваСдается отремонтированная однокомнатная квартира площадью 42 …
$433
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория

с видом на море
с бассейном