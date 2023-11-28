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Коммерческая недвижимость в Община Беране, Черногория

1 объект найдено
Коммерческая 20 комнат в Seoce, Черногория
Коммерческая 20 комнат
Seoce, Черногория
Комнаты 20
Площадь 1 680 м²
Есть разрешение на строительство,заплачены комуналии. Отель ( Будва, Сеоце ) общей площадью…
€555,000
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