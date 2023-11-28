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Квартиры в Община Беране, Черногория

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира в Seoce, Черногория
Квартира
Seoce, Черногория
Площадь 78 000 м²
NUM 4513 We present to your attention a unique opportunity to become the owner of an apar…
€70,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Seoce, Черногория
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Seoce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1
Продается дом с бассейном в тихом поселке Куляче, муниципалитет Будва, с невероятным панорам…
€157,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Seoce, Черногория
Квартира 3 комнаты
Seoce, Черногория
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Квартира с 3 спальнями, расположена в тихом районе Сеоце, Приевор. Каждая комната имеет те…
€108,000
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Параметры недвижимости в Община Беране, Черногория

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с бассейном
с видом на горы
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