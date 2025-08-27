Показать объекты на карте Показать объекты списком
Аренда домов на сутки в Общине Бар, Черногория

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🏡 Сутоморе, Заграджа Вилла с бассейном в аренду посуточно — всего 1 км до моря! 🌅 Шика…
Цена по запросу
