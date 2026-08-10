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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Общине Бар, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Сдается вилла на 1-ой линии со своим пляжем и бассейном! Вилла находится в уютном местечке У…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Realting.com
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