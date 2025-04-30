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Долгосрочная аренда офисов в Общине Бар, Черногория

1 объект найдено
Офис 256 м² в Добра Вода, Черногория
Офис 256 м²
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Этаж 1
Сдается офисное помещение в новостройке в Баре, Добра Вода, в отличном месте рядом с отелем …
$6,830
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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