Долгосрочная аренда дуплексов в Общине Бар, Черногория

1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Бар, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Real Estate MontenegroA spacious two-bedroom duplex apartment is available for long-term ren…
$692
в месяц
