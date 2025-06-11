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Особняки в Общине Бар, Черногория

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1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Шушань, Черногория
Особняк 8 комнат
Шушань, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 787 м²
Количество этажей 3
Продается имение с потрясающим видом на море и город в районе Витичи, г. Бар. Основные ха…
Цена по запросу
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Black Mount
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

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