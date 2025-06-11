Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Общине Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
121
отели
45
офисы
12
инвестиционная недвижимость
6
Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом в Сутоморе, Черногория
Доходный дом
Сутоморе, Черногория
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается легальный мини-отель в Сутоморе. Плошадь участка - 750 м2 Площадь дома - 420 м…
$903,660
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти