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Производственные здания в Общине Бар, Черногория

коммерческая недвижимость
121
отели
45
офисы
12
инвестиционная недвижимость
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Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 57 м² в Бар, Черногория
Производство 57 м²
Бар, Черногория
Площадь 57 м²
Этаж 1/10
Продается коммерческое помещение в современном ЖК в Баре. Площадь: 57,15 м2 Этаж: 1(приземл…
$162,633
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Производство 262 м² в Сутоморе, Черногория
Производство 262 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Продается нежилое помещение в Сутоморе. Площадь участка -  448 м2 Площадь помещения - 26…
$131,031
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