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Земельные участки в Община Андриевица, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Андриевица, Черногория
Земельные участки
Андриевица, Черногория
Код объекта - 4.27.15.12146Большой ровный участок под строительство Андриевица, Eловица. Пло…
€400,000
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