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Доходные дома в Штефане-Водском район, Молдавия

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1 объект найдено
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Ribas в Талмазы, Молдавия
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Ribas
Талмазы, Молдавия
Площадь 918 м²
Инвестиционный объект в самом сердце Одессы — здание 918,6 м² с проектом бутик-отеля от Riba…
$705,436
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