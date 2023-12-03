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Земельные участки в Яловенский район, Молдова

1 объект найдено
Земельные участки в Пятра Албэ, Молдова
Земельные участки
Пятра Албэ, Молдова
Продается комплекс участков общей площадью 9 Га. Предполагается под инвестиционные проект…
€900,000
в месяц
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