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Жильё в Tultitlan, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Buenavista, Мексика
Дом 3 спальни
Buenavista, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
209,3 строительства. 200,0 земельных участков. Красивый и широкий дом, он имеет отличное рас…
$1,97 млн
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Дом 2 спальни в San Pablo de las Salinas, Мексика
Дом 2 спальни
San Pablo de las Salinas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Двухуровневый дом, площадью 144 м2 земли, 180 м2 постройки, состоит из: Пацио, умывальной и …
$1,16 млн
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Параметры недвижимости в Tultitlan, Мексика

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