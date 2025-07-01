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Жильё в Texcoco, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в San Nicolas Huexotla, Мексика
Дом 4 спальни
San Nicolas Huexotla, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
Дом построен в 1 уровне, который имеет следующие характеристики: 351 м2 земли, 378 м2 постро…
$6,43 млн
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Дом 3 спальни в Texcoco, Мексика
Дом 3 спальни
Texcoco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
3 спальни 2 ванные комнаты Идеально подходит для коммерческого использования жилой
$5,85 млн
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Дом 3 спальни в San Nicolas Huexotla, Мексика
Дом 3 спальни
San Nicolas Huexotla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 224 м²
Дом на продажу *Только граф*Дом, расположенный в частной Хуаутле, который имеет следующие ха…
$2,87 млн
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Параметры недвижимости в Texcoco, Мексика

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