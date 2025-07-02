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Дома в Тамаулипасе, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Сьюдад-Виктория, Мексика
Дом 3 спальни
Сьюдад-Виктория, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
250,0 м2 строительства. Хороший и просторный дом в фракционировании, имеет отличное распреде…
$1,96 млн
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Дом 2 спальни в Сьюдад-Виктория, Мексика
Дом 2 спальни
Сьюдад-Виктория, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Красивый дом разработан с 1 парковочным ящиком и отличным распределением, состоящим из: гост…
$1,06 млн
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Параметры недвижимости в Тамаулипасе, Мексика

Недорогая
Элитная
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