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Инвестиционная недвижимость в Playa del Carmen, Мексика

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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 557 м² в Плая-дель-Кармен, Мексика
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Инвестиционная 557 м²
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 557 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная многоквартирная недвижимость невероятная инвестиционная возможность, в самом по…
$1,70 млн
НДС
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