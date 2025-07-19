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Жильё в Region Cienega, Мексика

дома
10
10 объектов найдено
Дом 2 спальни в San Cristobal Zapotitlan, Мексика
Дом 2 спальни
San Cristobal Zapotitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Райский дом, Сан-Кристобаль, Запотитлан. 4 505 м2 из 250 м2 строительства Красивый дом перед…
$42,029
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Дом 3 спальни в Chantepec El Chante, Мексика
Дом 3 спальни
Chantepec El Chante, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Аренда дома в Шампла Шампала Не включает в себя техническое обслуживание - доступно с июня 2…
$249,915
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Дом 2 спальни в San Luis Soyatlan, Мексика
Дом 2 спальни
San Luis Soyatlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продажный дом Jocotepec с площадью 2 000 м2 $ 3 500 000 Недвижимость, расположенная в «Салит…
$188,108
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TekceTekce
Дом 3 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 3 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Дом с красивым садом в Чапале. Красивый дом в Ла Ривера-де-Чапала на одном уровне на улице и…
$795,430
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Дом 4 спальни в Jocotepec, Мексика
Дом 4 спальни
Jocotepec, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Эль-Крусеро Он состоит из 152 м2 строительства…
$115,085
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Дом 5 спален в Chantepec El Chante, Мексика
Дом 5 спален
Chantepec El Chante, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
2 дома с бассейном в Chantepec Jocotepec $ 7 300 000 Отличная недвижимость, очень хорошо рас…
$392,340
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Дом 3 спальни в Jocotepec, Мексика
Дом 3 спальни
Jocotepec, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Casa Chardonnay - Эксклюзивная предпродажа386 м2 земли 228 м2 строительства Живите роскошью …
$436,680
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Дом 2 спальни в San Juan Cosala, Мексика
Дом 2 спальни
San Juan Cosala, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Продажа дома в Сан-Хуан-Косала-Виста-Лаго и Монтанья-Пресио за 7 500 000 200 м2 земли 320 м2…
$403,089
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Дом 4 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 4 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 847 м²
Дом на продажу в Сан-Антонио Тлайакапан. 450 м2 земли и 847 M2 M2 Men Всего в 10 минутах от …
$886,797
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Дом 4 спальни в Ajijic, Мексика
Дом 4 спальни
Ajijic, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Дом на продажу в La Floresta, Ajijic. 700 м2 земли 255 м2 строительства. Дом в эксклюзивном …
$489,082
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Параметры недвижимости в Region Cienega, Мексика

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