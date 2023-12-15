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Виллы в Кинтана-Роо, Мексика

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mahahual, Мексика
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mahahual, Мексика
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Gobal Costa Maya Project is a residential complex with private beach, white sands and the in…
€293,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mahahual, Мексика
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mahahual, Мексика
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Проект Gobal Costa Maya — жилой комплекс с частным пляжем, белым песком и невероятной бирюзо…
€296,000
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Параметры недвижимости в Кинтана-Роо, Мексика

с видом на море
недорогая
элитная
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