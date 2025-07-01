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Дома в Нуэво-Леоне, Мексика

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Монтеррей, Мексика
Дом 2 спальни
Монтеррей, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Красивый дом, расположенный в районе Каракола, который имеет следующие характеристики:-120м2…
$974,625
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Дом 4 спальни в Гуадалупе, Мексика
Дом 4 спальни
Гуадалупе, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Великолепный дом, расположенный в Мексике, который имеет следующие особенности: Дом с 190 м2…
$2,16 млн
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Дом 2 спальни в Cadereyta Jimenez, Мексика
Дом 2 спальни
Cadereyta Jimenez, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 932 м²
Дом Magnifica, расположенный в Приви. Santa Maria 120 Lte.23 Cat.42 m.144-Cadereyta Хименес,…
$2,08 млн
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Параметры недвижимости в Нуэво-Леоне, Мексика

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