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Дома в Mineral de la Reforma, Мексика

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Mineral de la Reforma, Мексика
Дом 3 спальни
Mineral de la Reforma, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
120 м2 земли, 165 м2 строительства. Дом разработан на 2 уровнях, которые имеют следующие хар…
$1,31 млн
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Дом 2 спальни в Mineral de la Reforma, Мексика
Дом 2 спальни
Mineral de la Reforma, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Немедленная доставка По назначению Серебряные холмы Назад Плаза Q., в частном порядке лишенн…
$1,55 млн
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Дом 3 спальни в Mineral de la Reforma, Мексика
Дом 3 спальни
Mineral de la Reforma, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
2-уровневый номерный дом в частной колонии Сан-Кристобаль: * гостиная, * столовая, * кухня, …
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Mineral de la Reforma, Мексика

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