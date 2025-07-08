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Жильё в La Antigua, Мексика

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Jose Cardel, Мексика
Дом 4 спальни
Jose Cardel, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Домашняя комната. Разработана на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: Столовая…
$2,45 млн
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Дом 2 спальни в Jose Cardel, Мексика
Дом 2 спальни
Jose Cardel, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Описание: Домашняя комната. Общая площадь земли 300,00 м2Строительная поверхность 181,33 м2У…
$2,45 млн
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Параметры недвижимости в La Antigua, Мексика

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