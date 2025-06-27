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Дома в El Marques, Мексика

La Canada
7
13 объектов найдено
Дом 4 спальни в El Marques, Мексика
Дом 4 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Каса-де-Кампо на продажу, расположенный в муниципалитете Уимильпан, в 10 минутах от города К…
$11,90 млн
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс: Модель H: 138 м2 Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, …
$5,19 млн
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Дом 4 спальни в El Marques, Мексика
Дом 4 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Каса-де-Кампо на продажу, расположенный в муниципалитете Уимильпан, в 10 минутах от города К…
$11,90 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в La Canada, Мексика
Дом 2 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой парк: Модель F: 98 м2 Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона …
$2,63 млн
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Жилой комплекс: Модель D: 98m2Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, Зон…
$2,64 млн
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Дом 2 спальни в El Marques, Мексика
Дом 2 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Ваш следующий дом в Маркизе, Керетаро: пространство и потенциал Представьте, что вы живете в…
$2,96 млн
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Дом 3 спальни в El Marques, Мексика
Дом 3 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Инвестиционные возможности с высокой производительностью. Приобретение по цене значительно н…
$2,68 млн
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Жилой парк: Модель C: 138 м2.Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона…
$3,65 млн
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Дом 3 спальни в El Marques, Мексика
Дом 3 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Инвестиционные возможности с высокой производительностью. Приобретение по цене значительно н…
$1,95 млн
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Жилой парк: Модель E: 138 м2.Удобства: Альберка, Зал вечеринок, спортзал, Детские игры, Зона…
$3,68 млн
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Дом 3 спальни в La Canada, Мексика
Дом 3 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жилой комплекс модели G: 138 м2 ParkAmenities: Альберка, Party Hall, Gym, Детские игры, Зона…
$2,77 млн
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Дом 3 спальни в El Marques, Мексика
Дом 3 спальни
El Marques, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Инвестиционные возможности с высокой производительностью. Приобретение по цене значительно н…
$4,90 млн
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Дом 2 спальни в La Canada, Мексика
Дом 2 спальни
La Canada, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Жилой парк: Modelo B: 85 м2 Удобства: Альберка, Партийный зал, спортзал, Детские игры, Зона …
$2,31 млн
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Параметры недвижимости в El Marques, Мексика

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