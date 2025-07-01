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Жильё в Коауила, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Торреон, Мексика
Дом 2 спальни
Торреон, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 776 м²
М2 земли: 1453.76 Строительство м2: 776 Красивый дом на продажу, который имеет следующие хар…
$10,04 млн
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Дом 3 спальни в Торреон, Мексика
Дом 3 спальни
Торреон, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Красивый дом разработан с 1 парковочным ящиком и отличным распределением, состоящим из: гост…
$1,16 млн
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Дом 3 спальни в Matamoros, Мексика
Дом 3 спальни
Matamoros, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Красивый дом разработан с 1 парковочным ящиком и отличным распределением, состоящим из: гост…
$1,57 млн
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Параметры недвижимости в Коауила, Мексика

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