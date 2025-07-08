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Жильё в Chemax, Мексика

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Santa Cruz, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Cruz, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Бали: терраса Монако Он имеет строительство 202 м2 и 190 м2 земли. Удобства: Альберка, игров…
$3,69 млн
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Дом 3 спальни в Santa Cruz, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Cruz, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Бали: Монако Он имеет строительство 202 м2 и 190 м2 земли. Удобства: Альберка, игровая комна…
$3,69 млн
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Chemax, Мексика

Недорогая
Элитная
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