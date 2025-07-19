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Жильё в Bahia de Banderas, Мексика

Las Jarretaderas
5
10 объектов найдено
Дом 4 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 4 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Он живет в эксклюзивном сообществе Пунтакала, в престижном поле для гольфа El Tigre в Нуэво-…
$752,434
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Дом 2 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 2 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
М2 земли: 90Строительная м2: 168Домовая комната, разбитая на 2 этажа. Он состоит из 2 мест п…
$91,958
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Дом 10 спален в Higuera Blanca, Мексика
Дом 10 спален
Higuera Blanca, Мексика
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 858 м²
Casa Tortuga - это уникальный ключевой отель в своем типе, в стиле казначейства, который пре…
$1,61 млн
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TekceTekce
Дом 6 спален в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 6 спален
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 075 м²
Расположенная в престижном районе Эль-Тигр Гольф-поле, эта вилла идеально сочетает в себе ве…
$3,22 млн
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Дом 4 спальни в Nuevo Nayarit, Мексика
Дом 4 спальни
Nuevo Nayarit, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
Элегантный новый 2-этажный поселок в Лос-ТигресВведите этот новый 2-этажный поселок, тщатель…
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 3 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Красивый дом в частном заповеднике - без проживания и готов к выпуску Расположенный в углово…
$10,744
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Дом 3 спальни в Mezcales, Мексика
Дом 3 спальни
Mezcales, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 239 м²
Vista Natura 46 - это светящийся и меблированный угловой дом с 3 спальнями и 4 ванными комна…
$779,306
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Дом 4 спальни в Nuevo Nayarit, Мексика
Дом 4 спальни
Nuevo Nayarit, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Войдите в современную роскошь с этим новым двухэтажным домом, расположенным в престижном час…
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Nuevo Nayarit, Мексика
Дом 3 спальни
Nuevo Nayarit, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этот красивый дом недавней постройки, расположенный в цветущей Нуэво-Вальярта, оформлен с хо…
$695,464
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Дом 4 спальни в Las Jarretaderas, Мексика
Дом 4 спальни
Las Jarretaderas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Откройте для себя идеальный дом! Откройте для себя идеальный дом! Дом обставлен всем необход…
$231,105
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Типы недвижимости в Bahia de Banderas

дома

Параметры недвижимости в Bahia de Banderas, Мексика

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