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Дома в Roches Noires, Маврикий

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Riviere du Rempart, Маврикий
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
€1,70 млн
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