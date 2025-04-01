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Виллы с бассейном в Порт-Луи, Маврикий

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Параметры недвижимости в Порт-Луи, Маврикий

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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