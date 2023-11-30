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Пентхаусы в Порт-Луи, Маврикий

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
€751,190
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Параметры недвижимости в Порт-Луи, Маврикий

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