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Дома с бассейном в Grand Baie, Маврикий

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$988,430
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Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,39 млн
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Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
$779,115
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$901,215
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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