  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Слима
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Слиме, Мальта

пентхаусы
26
однокомнатные
15
двухкомнатные
44
трехкомнатные
67
1 объект найдено
Квартира 10 комнат в Слима, Мальта
Квартира 10 комнат
Слима, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Designed to encapsulate Mediterranean tranquillity, the Fort Cambridge luxury property in Ma…
$1,22 млн
