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Бунгало с гаражом в Сенте-Полсе-Бэй, Мальта

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2 объекта найдено
Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Расположенный в непосредственной близости от потрясающей набережной Кавра, этот изысканный о…
$1,94 млн
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Бунгало 8 комнат в Qawra, Мальта
Бунгало 8 комнат
Qawra, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70 млн
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