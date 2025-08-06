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Квартиры с террасой в Сенте-Полсе-Бэй, Мальта

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Буджибба, Мальта
Квартира 6 комнат
Буджибба, Мальта
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Эти полностью меблированные апартаменты с тремя спальнями в заливе Святого Павла предлагают …
$401,772
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