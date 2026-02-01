Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Naxxar
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Naxxar, Мальта

виллы
12
бунгало
4
таунхаусы
5
1 объект найдено
Таунхаус 10 комнат в Naxxar, Мальта
Таунхаус 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Naxxar - очаровательный таунхаус в желательном районе UCA деревни, предлагает идеальное соче…
$843,928
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти