Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Naxxar
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Naxxar, Мальта

виллы
9
бунгало
4
таунхаусы
5
3 объекта найдено
Дом 10 комнат в Naxxar, Мальта
Дом 10 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
$1,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Naxxar, Мальта
Вилла
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
$3,04 млн
Оставить заявку
Бунгало 7 комнат в Naxxar, Мальта
Бунгало 7 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти