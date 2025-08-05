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Квартиры с гаражом в Naxxar, Мальта

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 8 комнат в Naxxar, Мальта
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Naxxar, Мальта
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
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