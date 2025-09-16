Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Marsascala, Мальта

1 объект найдено
Пентхаус 10 комнат в Marsascala, Мальта
Пентхаус 10 комнат
Marsascala, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/1
Эксклюзивная марсаскала Пентхаус в тихом, востребованном районеДизайнерская отделка и полнос…
$858,403
