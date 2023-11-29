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Коттеджи в Central Region, Мальта

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином в Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Параметры недвижимости в Central Region, Мальта

недорогая
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