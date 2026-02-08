Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Birkirkara
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Birkirkara, Мальта

1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
