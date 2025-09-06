Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Birkirkara
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Birkirkara, Мальта

виллы
3
таунхаусы
16
2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
$986,834
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти