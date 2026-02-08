Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Birkirkara, Мальта

1 объект найдено
Квартира 9 комнат в Birkirkara, Мальта
Квартира 9 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/1
Шагните в эту стильную 3-комнатную квартиру, предназначенную для современного, комфортного п…
$513,201
