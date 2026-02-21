Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Фаафу
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Фаафу, Мальдивы

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Фаафу, Мальдивы
Вилла
Фаафу, Мальдивы
Площадь 75 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛЕТЕ СКИДКИ! Меня зовут Леон, задайте мне …
$531,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Фаафу, Мальдивы

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти