  1. Realting.com
  2. Мальдивы
  3. Каафу
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Каафу, Мальдивы

коммерческая недвижимость
3
2 объекта найдено
Инвестиции в отель на Мальдивах. в Каафу, Мальдивы
Инвестиции в отель на Мальдивах.
Каафу, Мальдивы
Прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристи…
$233,566
Инвестируйте в отельные номера на Мальдивах - от 15% доходности с Radisson Hotel в Thulusdhoo, Мальдивы
Инвестируйте в отельные номера на Мальдивах - от 15% доходности с Radisson Hotel
Thulusdhoo, Мальдивы
Площадь 32 м²
Количество этажей 6
🌴 Инвестиции в рай: курортная недвижимость на Мальдивах от застройщика Прямое предложение…
$248,073
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
