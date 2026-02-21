Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мадагаскар
  3. Аналандзируфу
  4. Жилая

Жилье в Аналандзируфу, Мадагаскар

1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в District de Fenerive Est, Мадагаскар
Бунгало 3 комнаты
District de Fenerive Est, Мадагаскар
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Off-grid пляжное бунгало на восточном побережье Мадагаскара
$83,066
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Madagascar Invest
Языки общения
English, Français
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аналандзируфу, Мадагаскар

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти