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Производственные здания в Вардарский регион, Северная Македония

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ЗЕМЛЯ С ПРОЕКТОМ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ в Bistrica, Северная Македония
ИНВЕСТИЦИЯ ЗЕМЛЯ С ПРОЕКТОМ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Bistrica, Северная Македония
Продаётся земля с проектом солнечных (фотоэлектрических) электростанций мощностью 3, 5.9 и 8…
Цена по запросу
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