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Жильё в Вардарский регион, Северная Македония

2 объекта найдено
Квартира в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Квартира
Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Площадь 59 м²
ЭКО-Премиум Квартиры в отличном месте в Кавадарци.  Квартиры ЭКО-Премиум на завершающей ста…
€53,100
в месяц
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Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером в Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Minicipality of Kavadarci, Северная Македония
Площадь 240 м²
Качественный дом в Кавадарци, Северная Македония Продается дом в Кавадарци, полностью обста…
€210,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Вардарский регион, Северная Македония

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