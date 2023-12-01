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Дома в Zygaiciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Zygaiciai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Zygaiciai, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
1 ВЫСОКИЙ ДОМ С МАНСАРДОЙ В ВЫСОТЕ Шипы - городок в 22 км от Таурага, в северо-западном нап…
€15,000
в месяц
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Sartininkai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Sartininkai, Литва
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
ВЫБИРАЯ ДОМ ЭРДВУСА С 43,65 ARS LAND SARTINDS K., BOOKNEWS G. 6 Продается просторный целых 9…
€69,490
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zygaiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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