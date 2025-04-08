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Жильё в Zvirgzdaiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Trakiniai, Литва
Дом
Trakiniai, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
НА ПРОДАЖУ СЕЛЬСКИЙ ДОМ С ПОСТРОЙКАМИ В РАЙОНЕ ШАКИЯ, ВИЛТРАКИУИС, МИШШ В Вилтракяй Шакяйск…
$20,869
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Параметры недвижимости в Zvirgzdaiciu seniunija, Литва

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