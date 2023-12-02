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Земельные участки в Zujunai Eldership, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Vaiciuniskes, Литва
Земельные участки
Vaiciuniskes, Литва
12.45 ARS СЕКЦИЯ ИСКРЫ В ЖИЗНИ В ЛИВНЕ НА ВЫСОКИХ ВЫСОТАХ В КАНЕРЕ, ГОРОД УИЛЬОН Участок при…
€70,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vaiciuniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vaiciuniskes, Литва
Продается фундамент здания с возможностью восстановления 961,71 кв.м. здание. Фонд стоит на …
€158,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
ПРОДАВАТЬ 12,52 акра участка HOME VALDOS в Вильнюсе м. на окраине, рядом с серым. Если вы п…
€28,750
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
ПРОДАЖА 17.10 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ - НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ, В ПРОМАТЕРИ. ___ Рядом с игрой геом…
€42,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Giruliai, Литва
Земельные участки
Giruliai, Литва
€28,750
в месяц
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Закрыть
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Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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