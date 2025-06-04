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Дома с гаражом в Zujunai Eldership, Литва

6 объектов найдено
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом современной архитектуры на берегу озера - это тихий порт в суете го…
$1,00 млн
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Современность и качество семьи Эрдус - выбор для вашего семейного комфорта! Если вы цените …
$386,355
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Дом в Antezeriai, Литва
Дом
Antezeriai, Литва
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Вы мечтаете об особом доме, окруженном природой, который стал бы оазисом мира и уюта? Тогда …
$421,571
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Новые жилые дома с событиями (5а) - задача для семьи, которая не должна быть достигнута от г…
$266,429
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Дом в Buivydiskes, Литва
Дом
Buivydiskes, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продажа одной пещеры возрастом 133 м2, 4 пещеры, соединенные с ГАРАНТИЕЙ! Место и место ваш…
$336,924
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Дом в Buivydiskes, Литва
Дом
Buivydiskes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого помещения со спа-зоной в ZUJ N • Адрес: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivy…
$429,114
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Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

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